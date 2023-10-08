Арсенал здолав Ман Сіті у 8 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Ман Сіті почав момент з подвійного супермомента – Райс підстрахував на лінії, а Аке вліпив над воротами. Ковачіч міг завершити матч достроково, але рефері залишив без уваги грубі підкати хорвата.

Арсенал зламав катастрофічну серію та дотиснув інертний Ман Сіті – суддя намагався врятувати Пепа, Зінченко на рівні

Долю загалом нудного матчу вирішив рикошет на 86-й хвилині. Аке невдало підставився під удар Мартінеллі – 1:0 на користь Арсенала.