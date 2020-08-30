Арсенал – Ліверпуль: Клопп зігрів ван Дейка своїм пуховиком – турботливе відео
00:45 - Читать на русском
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтримав свою зірку після фіаско у Суперкубку Англії.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
Такумі Мінаміно 73’
73’ Такумі Мінаміно
Ліверпуль поступився Арсеналу (1:1, пен. – 4:5) у серії післяматчевих пенальті та дозволив "канонірам" забрати трофей Суперкубка Англії.
Арсенал – Ліверпуль – 1:1 (пен. – 5:4) – відео голів та огляд матчу
Засмучені "мерсисайдці" очікували на нагородження під прохолодну лондонську погоду. Наставник чинного чемпіона Англії вирішив "змилуватись" над Вірджилом ван Дейком та віддав захиснику свій пуховик. Момент зафіксували оператори матчу.
Нагадаємо, вже 12 вересня стартує новий сезон АПЛ.
Арсенал виграв Суперкубок Англії, здобувши перемогу над Ліверпулем у серії пенальті
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter