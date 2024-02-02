Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс ризикує не зіграти в поєдинку 23-го туру АПЛ проти Арсенала.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що має сумніви, чи зможе Дарвін Нуньєс зіграти в поєдинку проти Арсенала.

Ліверпуль після відходу Клоппа ризикує опинитися на межі розвалу – три суперзірки можуть піти слідом за тренером

"Він зняв бутс тільки після гри, до цього просто не міг. Нуньєс залишав стадіон у захисному черевику. Перелому немає, рентген чистий, але нога опухла. Подивимося, що буде далі", – наводить слова Клоппа Anything Liverpool.

До слова, Дарвін зіграв у 34 матчах за Ліверпуль цього сезону, відзначившись 11 голами та 11 асистами.

Ліверпуль легко розніс Челсі – Мудрик зіпсував шикарний момент, арбітр добив "синіх", юний феномен Клоппа, косий Дарвін