Арсенал – Ліверпуль: Артета пригадав Венгера після сенсаційної перемоги над мерcисайдцями

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився запорукою успіху після гри проти Ліверпуля (2:1).

"Безумовно, з точки зору заряду енергії та позитиву в роздягальні перед півфіналом Кубка Англії, це хороші ліки. Щоб обіграти Ліверпуль, потрібно реалізувати свої моменти, добре захищатися, а також трохи удачі.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Після пропущеного гола я хвилювався про те, як ми відреагуємо. Ми змогли використати момент і знову повірили в себе.

Сьогодні розрив між командами величезний. Ми не можемо стати кращими за 2 місяці, але боротьба була рівною, і я дуже пишаюся цим. Решта потребує часу.

Арсен Венгер зробив неймовірні речі і був дуже успішним. Я ще нічого не зробив. Нам потрібно вірити, щоб йти в цьому напрямку", - цитує Артета ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль достроково завоював золоті медалі турніру. Після 36 турів Арсенал розташувався на 9-й сходинці.

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