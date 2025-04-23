У середу, 23 квітня, в Лондоні на стадіоні Емірейтс відбудеться матч 34-го туру АПЛ між Арсеналом і Крістал Пелас. Однак український легіонер "канонірів" Олександр Зінченко не вийде в стартовому складі і в 23-й раз за сезон почне матч на лавці запасних.

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Замість Олександра головний тренер Арсеналу Мікель Артета вважав за краще випустити на позицію лівого захисника 18-річного Майлза Льюїса-Скеллі.

Матч Арсенал – Крістал Пелас розпочнеться о 22:00 за Києвом.