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Арсенал – Карабах – 1:0 – відео гола та огляд матчу

10:30 80 Читать на русском
Арсенал – Карабах – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Арсенал здолав Карабах / фото: ФК Арсенал

В поєдинку 6 туру Ліги Європи 2018/19 Арсенал мінімально переміг Карабах. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Ліга Європи, група Е

Арсенал – Карабах – 1:0

Гол: Ляказетт, 17

Арсенал переміг Карабах завдяки голу Ляказетта та вийшов у плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі. Карабах завершив турнір на останній позиції квартету.

Арсенал повторив рекорд Ліги Європи за кількістю "сухих" матчів поспіль – лише Ворскла змогла забити команді Емері

До слова, безпрограшна серія Арсенала у всіх турнірах налічує вже 22 матчі поспіль – це найкращий показник команди з 2007 року.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.

"Чекаємо Лужного, а якщо побачимо Анрі, не повіримо – якийсь "лівий" чувак". Чим живе фан-клуб лондонського Арсенала

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи6 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Карабах: Четвер 13 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
1 : 0
Карабах
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Теги
Ліга Європи Арсенал Арсенал Карабах Карабах Відеоновини Арсенал - Карабах
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