Арсенал – Карабах – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 10:53 167
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УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів: матчі проходитимуть на вихідних, – Bild
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Арсенал повторив рекорд Ліги Європи за кількістю "сухих" матчів поспіль – лише Ворскла змогла забити команді ЕмеріЛіга Європи — 09:17 617
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Буено, Кадар та Піваріч можуть покинути Динамо, – ТК ФутболУкраїна — 08:00 2720
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Соболь: Моя кар'єра? Нічого не загадую, бо кожне літо нові викликиЛіга Європи — 06:30 1086
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Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма і крихітний позитив у матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:16 9230
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