Арсенал – Карабах – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В поєдинку 6 туру Ліги Європи 2018/19 Арсенал мінімально переміг Карабах. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Ліга Європи, група Е

Арсенал – Карабах – 1:0

Гол: Ляказетт, 17

Арсенал переміг Карабах завдяки голу Ляказетта та вийшов у плей-офф Ліги Європи з першого місця в групі. Карабах завершив турнір на останній позиції квартету.

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До слова, безпрограшна серія Арсенала у всіх турнірах налічує вже 22 матчі поспіль – це найкращий показник команди з 2007 року.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 17 грудня.

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