Арсенал прийматиме Брентфорд у 32-му турі АПЛ. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 32-го туру чемпіонату Англії 2024/25 між Арсеналом та Брентфордом розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на Setanta sport.

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Олександр Зінченко розпочне гру з перших хвилин. Український захисник вперше за місяць потрапив до стартового складу Арсенала. Востаннє Зінченко грав з перших хвилин у матчі проти ПСВ в Лізі чемпіонів. Щодо Єгора Ярмолюка, то він залишився у запасі.

Стартові склади:

Арсенал: Райя, Партей, Саліба, Ківйор, Тірні, Жоржінью, Зінченко, Райс, Нванері, Троссар, Мартінеллі.

Брентфорд: