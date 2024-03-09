Арсенал – Брентфорд: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко повернувся до заявки, Ярмолюк у запасі
Арсенал у рамках 28-го туру чемпіонату Англії 2023/24 приймає Брентфорд. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 28-го АПЛ 2023/24 між Арсеналом і Брентфордом розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. Олександр Зінченко вперше за п'ять матчів потрапив до заявки "канонірів". Єгор Ярмолюк чекає на свій шанс у запасі "бджіл".
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Стартові склади
Арсенал:
???????? ️— Arsenal (@Arsenal) March 9, 2024
? Ramsdale between the sticks
️ Jorginho in the middle
? Trossard on the wing
Let's maintain this momentum, Gunners pic.twitter.com/YHgodiZtbl
Брентфорд:
Your Bees to take on Arsenal #ARSBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/fhWXneqFCb— Brentford FC (@BrentfordFC) March 9, 2024
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