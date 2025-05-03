Борнмут у рамках 34-го туру АПЛ 2024/25 переміг Арсенал (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мікель Артета зробив дивний крок при виборі складу. У Парижі можуть покарати

Очевидно, що пріоритетним турніром для Арсенала є Ліга чемпіонів, де існує реальна можливість вийти у фінал. Вилетіти з місця у топ-5 АПЛ для "канонірів" майже нереально, тож усі очікували на резервний склад – із Зінченком, Тірні, Нванері, Стерлінгом і так далі. Основа б мала відпочити перед виїздом у Париж, де треба відігруватись з 0:1.

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Втім, Мікель Артета вчинив щось незрозуміле. Баск виставив основу на Борнмут – тільки Меріно та Тімбер не вийшли у старті, причому Юрр'єна не було навіть у заявці. Зате у опорну зону повернувся Парті.

Скріншоти тут і далі – клікабельні

ПСЖ прямо в цю годину проводив поєдинок зі Страсбуром, випустивши резервістів. Із футболістів основи Луїс Енріке виставив тільки Жоау Невеша – всі інші зірки отримали відпочинок. А от Райс вже на 36-й хвилині бігав з ось таким обличчям:

Позиційна атака Арсенала залишається проблемною, але Райс і Парті покращили її

У поточному сезоні "гармаші" мають відчутні труднощі зі створенням моментів у позиційних атаках. Вони намагаються компенсувати їх стандартами, контратаками та оригінальними ідеями під конкретних суперників, але в цілому Арсенал не вражає. Занадто багато Мікель Артета ставить на баланс позаду.

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Матч з Борнмутом не став винятком. Лондонці провели 13 пострілів по воротах і 33 дотики в штрафному, що непогано. Втім, сумарна гострота ударів Арсенала склала невисокі 1,43 очікуваних голи, а після 55-ї хвилини моментів не виникало. Ба більше – половина xG припала на удар у порожні, який відкрив рахунок.

Арсенал забив на 34-й хвилині. Парті знайшов Едегора між лініями, а той вирізав шикарний пас під ривок Райсу. Забарний контролював вривання Деклана по внутрішньому боку, але англієць несподівано зрізав кут, влетівши за спину українцю. Далі залишилось обійти Кепу та пробити в порожні. Забарний врятувати не встиг.

Втім, цей гол не був випадковим. Повернення Парті стабілізувало центр поля Арсенала, звільнивши Райса від ролі головного оборонного опорника. Деклан отримав змогу протягувати м'яч на дриблінгу та вриватись у штрафний за спини захисникам. На цьому тлі значно ефективніше заграли Едегор і Мартінеллі, яких розкритикували за матч проти ПСЖ.

У другому таймі гострих моментів майже не було. Реально пригадується тільки вривання Сака на лівий край штрафного з обвідним ударом повз дальню стійку. Забарний зіграв непереконливо, відкривши площину воріт для Букайо.

Забарний майже стримав Райса, добре пасував, але були й проблеми

Вищезгадані ривки Райса у 90% довелося парирувати Забарного. Ілля безумовно програв йому дуель при взятті воріт, однак це було вже четверте протистояння з Декланом у першому таймі.

Вже на 12-й хвилині Мартінеллі розрізав оборону Борнмута, а Райс тікав віч-на-віч з Кепою. "Вишень" врятував спринт Забарного.

Ще за три хвилини Ілля спробував зіграти проактивно, накривши Мартінеллі на прийманні передачі. На жаль, українець не встиг – Габріель миттєво віддав пас за спину під вривання Райса. Англієць завершив ударом повз дальній кут. Тут можна ставити питання і до Хьойсена, але Забарний прийняв рішення й не зміг його виконати.

Зате на 19-й хвилині Забарний врятував від гола, знявши м'яч з голови Райса на лівій стійці. А той вже був готовий замикати навіс Вайта!

У нашого земляка були й інші суперники. Так, на 29-й хвилині Забарний дивно зіграв проти Сака, щільно опікаючи Букайо в штрафному – а потім відпустивши й відвернувшись. Вінгер прийняв простріл і перевів під удар Мартінеллі з лінії півкола.

Зате у компенсований до першого тайму час Ілля класно накрив Троссара, зігравши проактивно й вибивши м'яч у підкаті (та ще й розпочавши контратаку).

На 63-й хвилині був епізод, у якому Забарний потенційно відпускав Троссара під розрізний пас, але атака Арсенала пішла в іншому напрямі.

Загалом, Забарний виконав 6 вдалих виносів і 3 перехоплення, а також виграв обидві верхових дуелі (а от два єдиноборства на землі програв). При цьому робота українця на м'ячі виглядала топово – 44 із 48 передач були точними. Ілля спокійно виглядав під пресингом і просував м'яч у перспективні зони, хоча безпосередньо в загостренні екс-динамівець участі не брав.

Арсенал продовжує тривожити в обороні

Довгий час Борнмут не створював моментів. До 40-ї хвилини пригадується тільки крос від Керкеза й замиканні Еванілсона, якого несподівано випустили центральні захисники – бразилець пробив над воротами. А ще в одному епізоді він тікав віч-на-віч. Габріелю довелося йти у ризикований підкат.

На 41-й же Борнмут провів цікаву атаку, завершивши її ударом Клюйверта з лінії карного майданчика. Сфера пролетіла над воротами. Також можна згадати, як Еванілсон головою намагався перекинути Райю, замикаючи закидушку з глибини – вийшло неточно.

Перша половина другого тайму у виконанні "вишень" теж не вражала, але вони суттєво додали в активності. На 67-й же хвилині гості зрівняли рахунок з ауту! Семеньйо виконав м'яч аж на ближню стійку, а Хьойсен замкнув ударом головою – 1:1!

А вже на 75-й Арсенал пропустив з кутового. Таверньє скинув подачу з лівого флангу вздовж лінії воротарського, а Еванілсон протиснув Едегора й замкнув! 1:2! Якби не бразилець, то на замиканні міг зіграти Забарний.

Доволі дивно, що Арсенал пропускає двічі зі стандартних положень. Ще більш дивними виглядали перекати м'яча з боку Борнмута на половині поля Арсенала. Повернути контроль над грою лондонцям вдалося навіть не після виходу Меріно, а після появи Зінченка на 86-й хвилині – Олександр навіть встиг розігнати хорошу атаку, віддавши фірмовий пас між лініями.

Але загалом Арсенал розчарував. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Борнмута.

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