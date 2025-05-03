Арсенал прийматиме Борнмут у 35 турі АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

"Каноніри" та "вишеньки" зіграють у 35 турі чемпіонату Англії. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Гру можна переглянути у прямому ефірі на Setanta.

Астон Вілла перемогла Фулхем і наздогнала Челсі – напружена боротьба за місце в ЛЧ триває

Ілля Забарний вийде з перших хвилин на гру з Арсеналом. А ось у Зінченка інша доля. Мікель Артета вирішив залишити Олександра в запасі.

Стартові склади: