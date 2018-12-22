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Арсенал – Бернлі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

17:34 107 Читать на русском
Арсенал – Бернлі – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Радість "канонірів" / твіттер Арсенала

Лондонський Арсенал у непростому домашньому поєдинку в АПЛ здолав Бернлі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Англії 2018/19, 18 тур

Арсенал – Бернлі – 3:1

Голи: Обамеянг, 14, 48, Івобі, 90+1 – Барнс, 63

Арсенал обіграв Бернлі: 18-й тур АПЛ, матчі суботи

Лондонці активніше розпочали матч, а "бордові" намагалися знайти своє щастя в контратаках. Відкрити рахунок Арсеналу вдалося доволі швидко: Колашинац скинув м'яч у центр штрафного майданчика, звідки Обамеянг пробив у дальній кут воріт.

Подвоїти перевагу "каноніри" зуміли на старті другої половини гри. У центрі уваги знову опинився Обамеянг – габонець отримав передачу від Ляказетта та невідпорно пробив під поперечину воріт Харта. У відповідь Бернлі великими силами пішов вперед і зумів скоротити розрив у рахунку, коли Барнс після масованої атаки пробив Лєно.

Однак, останнє слово в зустрічі було за Арсеналом. Івобі, який вийшов на заміну, вдало завершив контратаку господарів на 90+1-й хвилині. Отже, 3:1 і лондонці наблизилися до топ-4.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія18 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Бернлі: Субота 22 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
3 : 1
Бернлі
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