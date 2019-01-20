Арнаутовіч залишиться у Вест Хемі, – Sky Sports

Нападник лондонського Вест Хема Марко Арнаутовіч не покине клуб під час зимового трансферного вікна.

Австрійський форвард не переїде в китайську Суперлігу. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Sky Sports.

Кехілл, Марковіч, Мангала та ще 7 гравців АПЛ, яким варто змінити клуб у січні

За інформацією видання, боси Вест Хема не планують продавати провідних гравців. Окрім того, жоден із клубів не готовий запропонувати за Арнаутовіча 50 млн фунтів.

Раніше інтерес до 29-річного нападника проявляли китайські клуби – Гуанчжоу Евергранд і Шанхай СІПГ. Щоправда, ситуація ще може змінитися, оскільки трансферне вікно в Китаї відкрите до 28 лютого.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ