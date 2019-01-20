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Арнаутовіч залишиться у Вест Хемі, – Sky Sports

14:28 521 Читать на русском
Арнаутовіч залишиться у Вест Хемі, – Sky Sports
Марко Арнаутовіч / Reuters

Нападник лондонського Вест Хема Марко Арнаутовіч не покине клуб під час зимового трансферного вікна.

Австрійський форвард не переїде в китайську Суперлігу. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, боси Вест Хема не планують продавати провідних гравців. Окрім того, жоден із клубів не готовий запропонувати за Арнаутовіча 50 млн фунтів.

Раніше інтерес до 29-річного нападника проявляли китайські клуби – Гуанчжоу Евергранд і Шанхай СІПГ. Щоправда, ситуація ще може змінитися, оскільки трансферне вікно в Китаї відкрите до 28 лютого.

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