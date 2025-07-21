Црвена Звезда на своєму офіційному сайті повідомила про підписання контракту з форвардом збірної Австрії Марко Арнаутовічем. Він здійснив трансфер з Інтера на правах вільного агента і поставив підпис під дворічною угодою.

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"Прихід Арнаутовіча – чіткий сигнал про амбіції Црвени Звезди на майбутній сезон. Його досвід виступів на найвищому європейському рівні, а також менталітет переможця сприятимуть ще більшому зміцненню ідентичності Црвени Звезди як на полі, так і за його межами", – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що за ці два роки Арнаутовіч заробить у Белграді 5 млн євро "чистими". Це зробить його найбільш високооплачуваним гравцем в історії столичного клубу.

У вівторок, 22 липня, Црвена Звезда зустрінеться з гібралтарським Лінкольн Ред Імпс у відбірковому матчі Ліги чемпіонів. Як підтвердив генеральний директор Звездан Терзіч сербському інформаційному агентству Tanjug, Арнаутовіч дебютує у матчі-відповіді 29 липня. Після завершення кар'єри гравця Марко отримає посаду в клубі.

У минулому сезоні Црвена Звезда впевнено виграла чемпіонат Сербії. Столична команда набрала 100 очок, випередивши на 27 пунктів Партизан, який посів друге місце. Спонсором клубу є російська компанія Газпром, а самі "червоно-білі" часто грають товариські матчі з "болотними" командами.