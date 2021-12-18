У суботу 17-й тур чемпіонату Німеччини продовжили шість матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 17-й тур

Айнтрахт – Майнц – 1:0

Гол: Ліндстрьом, 35

Бохум – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Крузе, 16

Хоффенхайм – Борусія М – 1:1

Голи: Акпогума, 90+1 – Емболо, 35

РБ Лейпциг – Армінія – 0:2

Голи: Серра, 57, Окугава, 75

Вилучення: Клос, 70 (Армінія, червона картка)

Гройтер Фюрт – Аугсбург – 0:0

Герта – Борусія Д – початок матчу о 19:30

Баварія розгромила Вольфсбург – рекорд Лєвандовскі та гол+пас Мюллера у 400-му матчі в Бундеслізі

Айнтрахт протягом першого тайму майже вдвічі переважав свого сусіда по турнірній таблиці – Майнц – практично у всіх компонентах гри. Бажання забити, зрештою, втілилось у гол Єспера Ліндстрьома за десять хвилин до перерви. Другий тайм минув у рівній боротьбі і зафіксував мінімальну перемогу господарів.

Уніон забив у ворота Бохума ще до середини тайму: Крузе потужним ударом у дев'ятку вивів берлінців вперед. Цей гол виявився єдиним у матчі і підняв берлінців вже на шосту сходинку турнірної таблиці.

Хоффенхайм міг виходити вперед у матчі з менхенгладбаською Борусією на 12 хвилині: Рюттер замикав передачу у кут воріт, але Зоммер встиг зреагувати і потягнути сферу. Згодом Штіндль та Кадержабек обмінялись небезпечними моментами, але знову вище всяких похвал зіграли кіпери. За десять хвилин до перерви Емболо з другої спроби таки пробив Бауманна, після навісу з кутового.

Господарі значного додали після відпочинку і таки забили: вже у доданий час Акпогума, який тільки-но вийшов на заміну, вкрав у "жеребців", здавалося б, 100-відсоткові три очки.

РБ Лейпциг, який володів значною перевагою у першому таймі матчу з Армінією, пропустив за мить до перерви. Однак, гол Окугави скасували через офсайд. Отримати такий подарунок у роздягальню від відвертого аутсайдера було б серйозним ляпасом, тож вболівальникам "биків" відлягло. Проте іншої думки були гості, які після відпочинку знову вийшли вперед – цього разу у межах правил. В середині другої сорокап'ятихвилинки Клос побачив перед собою жовту картку, яка за мить перетворилась на червону – арбітр за допомогою VAR вирішив залишити білефельдців у меншості. Та це не завадило їм подвоїти свою перевагу – Окугава на 75-й хвилині вгатив круглого у нижній кут воріт. Сенсаційна перемога Армінії!

У ще одному матчі Гройтер Фюрт і Аугсбург розійшлися миром.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ