Програму 20-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Франкфурті між місцевим Айнтрахтом та Армінією. Старт зустрічі виявився катастрофічним для "орлів": вже на 5-й хвилині Віммер вивів білефельдців уперед, завершивши класну комбінацію точним ударом з лівого краю штрафного – 0:1! На 27-й же хвилині гості забили вдруге завдяки фантастичному асисту рабоною у виконанні все того ж Віммера. Шьопф замкнув його на дальній стійці. 0:2!

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Айнтрахт ще у першому таймі мав кілька хороших нагод, аби скоротити відставання в рахунку. Взагалі, франкфуртці працювали набагато активніше, доводячи володіння м'ячем до 74%, однак при такому контролі підопічні Олівера Гласнера так і не змогли відігратись. Ба більше – вони навіть не забили у відповідь. Фінальний свисток зафіксував перемогу Армінії.

Таким чином, Армінія набрала 21 очко й покинула зону перехідних матчів, піднявшись на чотирнадцяту сходинку в турнірній таблиці. Айнтрахт з 28 заліковими балами поки що йде восьмим, але за підсумками туру "орлам" навряд чи вдасться втриматись на цій позиції.

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