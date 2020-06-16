Армінія достроково вийшла в Бундеслігу

Після 11-ти сезонів у нижчих дивізіонах білефельдська Армінія повертається до вищого дивізіону чемпіонату Німеччини.

Армінія достроково забезпечила собі вихід у Бундеслігу.

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Це стало можливим після того, як Гамбург втратив очки в матчі 32-го туру проти Оснабрюка (1:1). Тепер лише одна команда можна наздогнати білефельдців – Штутгарт. Проте, навіть три перемоги швабів у заключних турах лише дозволять порівнятися із Армінією за кількістю очок. Білефельд ще зіграє поєдинки проти Дармштадта, Карлсруе та Хайденхайма. Навіть 1 набране очко зробить Армінію чемпіоном змагань.

До слова, білефельдська Армінія востаннє виступала в Бундеслізі ще в сезоні 2008/09. Тоді представник Північного Рейну-Вестфалії фінішував останнім.

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