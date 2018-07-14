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Арка Богданова перемогла Легію та здобула Суперкубок Польщі – українець перетворився з антигероя на героя

23:09 189 Читать на русском
Арка Богданова перемогла Легію та здобула Суперкубок Польщі – українець перетворився з антигероя на героя
Легія – Арка – 2:3 / ФК Арка

Арка Гдиня у матчі за Суперкубок Польщі переграла чинного чемпіона країни Легію Варшаву, український півзахисник Андрій Богданов відзначився в свої та чужі ворота.

Чемпіон та володар Кубка Польщі Легію зустрілась з фіналістом Кубка Аркою, за яку виступає український півзахисник Андрій Богданов.

Богданов забив ефектний гол зі штрафного та відзначився автоголом у матчі Суперкубка Польщі

Українець вже на самому початку матчу відзначився автоголом, але на 38-й хвилині відзначився шедевральним голом зі штрафного вже у ворота "військових".

Арка зуміла перемогти у дуже результативному матчі та захистила титул володаря Суперкубка Польщі.

Суперкубок Польщі

Легія – Арка – 2:3

Голи: Богданов, 2 (автогол), Філіппс, 30 – Зарандія, 19, Богданов, 38, Янота, 45+3

Теги
Світ Андрій Богданов Андрій Богданов Легія Легія Арка Арка
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