Арка Богданова перемогла Легію та здобула Суперкубок Польщі – українець перетворився з антигероя на героя

Арка Гдиня у матчі за Суперкубок Польщі переграла чинного чемпіона країни Легію Варшаву, український півзахисник Андрій Богданов відзначився в свої та чужі ворота.

Чемпіон та володар Кубка Польщі Легію зустрілась з фіналістом Кубка Аркою, за яку виступає український півзахисник Андрій Богданов.

Богданов забив ефектний гол зі штрафного та відзначився автоголом у матчі Суперкубка Польщі

Українець вже на самому початку матчу відзначився автоголом, але на 38-й хвилині відзначився шедевральним голом зі штрафного вже у ворота "військових".

Арка зуміла перемогти у дуже результативному матчі та захистила титул володаря Суперкубка Польщі.

Суперкубок Польщі

Легія – Арка – 2:3

Голи: Богданов, 2 (автогол), Філіппс, 30 – Зарандія, 19, Богданов, 38, Янота, 45+3