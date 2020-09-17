Аріс – Колос: стартові склади на матч кваліфікації Ліги Європи – відома доля Селезньова
Колос дебютує в єврокубках проти грецького Аріса у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – у цій новині на "Футбол 24".
Матч Аріс – Колос відбудеться у четвер, 17 вересня, в Салоніках. Початок гри другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи – о 21:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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Аріс – Колос: стартові склади:
Аріс: Хуліан – Лукаш Саша, Рос, Датковіч, Ганя – Джегго, Матілья – Фетфацідіс, Бертольйо, Бруну Гама – Лопес
Запасні: Буше, Делізісіс, Манчіні, Манос, Багаліаніс, Шакіч, Панайотіс
Колос: Волинець – Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Ємець – Смирний, Богданов, Задоя, Антюх – Лисенко
Запасні: Кучеренко, Морозко, Селезньов, Мілько, Чорноморець, Костишин, Ільїн