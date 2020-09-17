Ковалівський Колос зустрінеться з грецьким Арісом у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Який прогноз на поєдинок Колос – Аріс, читайте на "Футбол 24".

Матч Аріс – Колос відбудеться у четвер, 17 вересня, в Салоніках. Початок гри другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи – о 21:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Аріс – Колос:

Авторитетна контора William Hill віддає перевагу грецькій команді. На перемогу Аріса виставили 1.7, а успіх Колоса в основний час оцінюється солідним коефіцієнтом 4.33. Нічия – 3.5.

Матч очікується не дуже результативним. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 2.1, а на відповідний тотал менше – за 1.67.

Фахівці Bwin солідарні з колегами та виставили схожі котування. Звитяга Аріса оцінена коефіцієнтом 1.72, тоді як на перемогу Колоса дають 4.25, а на нічию – 3.5.

Фаворитом на прохід у наступний етап вважають господарів. Тріумф греків представлений коефіцієнтом 1.3, а вихід підопічних Руслана Костишина в третій відбірний раунд Ліги Європи – 3.2.

Нагадаємо, що Колос посів шосте місце в УПЛ і виграв плей-офф за Лігу Європи. Матч проти Аріса буде дебютом ковалівської команди в єврокубках. У разі перемоги над греками Колос зустрінеться з хорватською Рієкою.

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