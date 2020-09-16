Аріс – Колос: Костишин оголосив заявку на дебютний матч у Лізі Європи – Селезньов в обоймі
Колос із Ковалівки озвучив список гравців, які вирушили на матч проти Аріса.
Сьогодні, 16 вересня, команда Руслана Костишина вилетіла у Грецію на матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Аріса, повідомляє офіційний сайт Колоса.
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Тренерський штаб взяв з собою 23-ох футболістів:
Голкіпери: Євгеній Волинець, Владислав Кучерук, Євгеній Кучеренко
Захисники: Віталій Гавриш, Олексій Зозуля, Кирило Петров, Євгеній Новак, Владислав Ємець, Максим Максименко, Олександр Чорноморець
Півзахисники: Євген Задоя, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Денис Костишин, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Павло Оріховський, Микита Кравченко, Денис Антюх, Євгеній Морозко
Нападники: Володимир Лисенко, Євген Селезньов, Євгеній Ісаєнко
Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже завтра, 17 вересня, у Греції. Початок о 21:00.
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