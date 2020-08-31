"Детальним вивченням суперника займемося відразу після матчу другого туру УПЛ зі Львовом. Знаю тільки, що Аріс з футбольного міста, адже в Салоніках дислокується ще одна відома команда – ПАОК. Також володію інформацією, що вболівальники Аріса одні з найгучніших у Греції, але це господарям не допоможе, оскільки поєдинок пройде без глядачів. Так, що тут ми в рівних умовах.

Колос отримав першого суперника у Лізі Європи – результати жеребкування 2-го раунду кваліфікації

Упевнений, що виїзд до Греції надовго запам'ятається хлопцям. І не тільки тому, що це майже для всіх буде дебют у єврокубках, багатьом вперше доведеться побувати в Греції, добиратися туди чартером. Залишається лише постаратися, щоб повернутися додому з переможним настроєм, – цитує Костишина Meta-ratings.com.ua.

Поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться 17 вересня у Греції.

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