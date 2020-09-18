Аріс звільнив Міхаеля Еннінга після невдачі у Лізі Європи та вильоту команди з турніру, повідомляє грецьке видання Sports DNA.

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Німецький тренер залишився без роботи саме через програш від Колоса у 2-му кваліфікаційному раунді. Також, за інформацією джерела, фахівця звільнили через те, що його діяльність і поразки команди погано впливали на імідж Аріса. До слова, Еннінг очолив "бога війни" у жовтні 2019, а минулий сезон клуб із Салонік завершив на п'ятому місці в чемпіонаті.

Нагадаємо, Колос сенсаційно переміг грецький клуб з рахунком 2:1 та здобув першу перемогу в Лізі Європи у своїй історії. У 3-му раунді кваліфікації українці зустрінуться з Рієкою.

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