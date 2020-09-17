"У нас дуже прискіпливо ставляться до кожного метра, сантиметра в плані якості поля. А тут приїжджаєш – що роздягальні, що саме поле...

Аріс – Колос: спортивний директор греків назвав головний козир українського дебютанта Ліги Європи

Це просто... я не знаю. Катастрофа. У нас навіть у Другій лізі таких полів немає. Це буде впливати на швидкість гри, пересування м'яча. М'яч буде просто дробити. Це вплине на якість і швидкість футболу", – сказав Лях у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже сьогодні, 17 вересня, у Греції. Початок о 21:00.

Аріс – Колос: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи