На думку футбольних чиновників поєдинки грецьких команд несуть у собі серйозну небезпеку.

Союз європейських футбольних асоціацій відправить спостерігачів на матч 3-го кваліфікаційного ранду Ліги конференцій між Арісом та Динамо, повідомляє Sport-fm.gr.

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Причиною такого рішення стало вбивство вболівальника АЕКа у результаті бійки з ультрас Динамо Загреб. Зазначається, що такі заходи будуть розповсюджуватися на всі ігри грецьких команд у єврокубках. УЄФА також охарактеризував матч між Арісом та Динамо як гру з підвищеним ризиком. Очевидно, це пов'язано з потенційною присутністю на стадіоні українських вболівальників – раніше Динамо анонсувало організацію гостьового сектору на стадіоні в Салоніках.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 10 серпня, і стане для Динамо першим в історії у Лізі конференцій. Початок зустрічі о 21:15.

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