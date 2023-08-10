Аріс – Динамо: Сидорчук – про завдання на матч Ліги конференцій і фактор вболівальників
Капітан Динамо Сергій Сидорчук поспілкувався з представниками ЗМІ перед першим матчем 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.
"Вболівальники? Це не нова ситуація для нас. Минулого року ми були в аналогічній ситуації. Зараз в Україні нічого не змінилося, триває війна. Але я вважаю, що в Бухаресті, де живе багато українців, які втекли від війни, в нас буде хороша підтримка.
Аріс – Динамо: передматчева прес-конференція Луческу – про перевагу суперника, важку дорогу та зауваження до оборони
Основна проблема для нас – це важка дорога в Салоніки, яка зайняла загалом 23 години. Це важко.
Але при цьому в Україні ми граємо на порожніх стадіонах, і гра перед заповненими трибунами для нас це як новий вид спорту. Ми стараємося продемонструвати наші найкращі якості, і я сподіваюся, що нам вдасться це зробити в обох матчах", – цитує Сидорчука клубна прес-служба "біло-синіх".
Нагадаємо, поєдинок Аріс – Динамо відбудеться вже сьогодні, 10 серпня, початок о 21:15. Матч-відповідь пройде за тиждень, 17 серпня.