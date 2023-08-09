"Мені дуже добре знайомий грецький футбол. Я приїздив до вашої країни і як гравець, і як тренер. Розумію, що завтра буде неймовірна атмосфера, вболівальники будуть палко, як вони добре вміють, підтримувати своїх футболістів, але все буде вирішуватися на полі.

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У Аріса хороша команда, виступають досвідчені виконавці, середній вік яких – 28-29 років. Їм вдалося створити сильну конкурентоспроможну команду. У нас же іноземні футболісти поїхали через війну, також ми не можемо запрошувати гравців із українського чемпіонату, тож розраховуємо на вихованців власної академії. За кількістю таких вихованців ми серед найкращих клубів Європи. Це добре, але, з іншого боку, у наших футболістів немає достатньо досвіду виступів на високому рівні.

Очікування від гри захисників, враховуючи, що я був незадоволений їхніми діями? Просто хочу, щоб вони не припускалися помилок. Але на нас очікує зовсім інший турнір. Приміром, наш захист відіграв дуже добре проти Аль-Хіляля, ми виграли той матч – 1:0. Думаю, якщо ми завтра зіграємо 0:0, це буде хороший результат для нас.

Динамо – досвідчений єврокубковий боєць... Це не та сама команда, яка була раніше. Ми граємо у футбол в умовах війни, і він дуже відрізняється від того, що був за мирного життя. Тут сидить Сергій Сидорчук, і він може підтвердити, що ми провели 13 годин у поїзді до Чернівців, 4 години в автобусі їхали до Сучави, і потім ще 2,5 години летіли до Салонік. Як ви думаєте, в яких кондиціях перебувають футболісти після такої дороги?

Так само було й минулого сезону. Ми грали у Кракові, поверталися до України на матчі внутрішнього чемпіонату, потім знову їхали до Кракова, двічі на тиждень проводячи по дев’ять годин в автобусі. Зараз ми вирішили грати в Бухаресті, оскільки до нього простіше добиратися, а в чемпіонаті будемо проводити домашні матчі в Одесі. Тож ми ніяк не можемо порівнювати попередні роки з нинішнім часом. Але я сподіваюся, що ми зможемо дати бій супернику, і показати хорошу гру в завтрашньому поєдинку", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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