Гарі Невілл: Очолити Валенсію було безглуздям

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розповів про період роботи головним тренером у Валенсії.

"Я не був готовий. Не прокидався щоранку з думками про футбол. У мене були інші думки, я вів колонку в газеті, у мене були інші справи у Манчестері...

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Це було безглуздям. Я не повинен був погоджуватися на це призначення", – розповів Невіл іспанському виданню Marca.

Гарі Невілл пропрацював у Валенсії з грудня 2015 по березень 2016 року, де зміг перемогти лише у трьох матчах Ла Ліги з шістнадцяти.

Як гравець, Гарі Невілл захищав кольори МЮ у 1992-2011 роках.

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