Аргументи Динамо були проігноровані Апеляційним комітетом УАФ, – юрист киян

Юрист ФК Динамо Дмитро Бріф прокоментував рішення Апеляційного комітету УАФ щодо відхилення скарги "біло-синіх" на рішення КДК.

"Під час засідання Апеляційного комітету УАФ та прийняття ним рішення, члени даного дисциплінарного органу повністю проігнорували всі аргументи Динамо.

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Зокрема, АК УАФ не надав жодної оцінки тому факту, що кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії), розпочате за фактами, які могли мати місце під час матчу Шахтар – Динамо, до цього часу не направлені до суду.

Більше того, розслідуванням справи не встановлено та не притягнено до відповідальності жодних осіб, які могли б вчинити зазначений злочин. Цим самим чітко зафіксовано юридичний факт відсутності ознак складу злочину, передбаченого відповідною статтею КК України.

Окрім цього, АК УАФ повністю проігнорував клопотання Динамо про необхідність витребування у ФК Шахтар та ТРК Футбол 1/2 відеозаписів з камер спостереження стадіону та камер телетранслятора, які могли зафіксувати даний інцидент, яке було заявлено у зв’язку з їх відмовою надати запитувані матеріали нашому клубу.

Також члени АК не взяли до уваги той факт, що санкцією, яка могла бути застосована за дане порушення, є штраф (оскільки протягом останніх двох років Динамо не притягалось до відповідальності за схожі порушення).

Та й, узагалі, дисциплінарні органи УАФ порушили принципи передбачуваності покарання, які визнаються Європейським судом з прав людини, – усталена практика дисциплінарних органів полягала в тому, що за порушення, що сталися під час гостьового матчу, команди не карали забороною проведення домашнього матчу з глядачами", – зазначив Бріф в коментарі офіційному сайту Динамо.

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