Аргентинський фанат зробив тату з іменами усіх тріумфаторів Копа Амеріка-2021
Відчайдушні аргентинські вболівальники досі святкують перемогу своєї збірної на континентальній першості.
Вболівальник збірної Аргентини набив собі тату з усією заявкою команди на Копа Амеріка-2021, де "альбіселесте" вдалось завоювати головний трофей.
Мессі сфотографувався зі своїм кумиром після перемоги Аргентини на Копа Амеріка
Імена аргентинських футболістів відчайдушний фанат залишив на половині своєї спини.
Нагадаємо у фіналі Кубка Америки національна команда Аргентини мінімально обіграла збірну Бразилії (1:0). Лідером команди переможців традиційно був Ліонель Мессі, який відзначився на турнірі 4-ма голами.
Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття