Відчайдушні аргентинські вболівальники досі святкують перемогу своєї збірної на континентальній першості.

Вболівальник збірної Аргентини набив собі тату з усією заявкою команди на Копа Амеріка-2021, де "альбіселесте" вдалось завоювати головний трофей.

Мессі сфотографувався зі своїм кумиром після перемоги Аргентини на Копа Амеріка

Імена аргентинських футболістів відчайдушний фанат залишив на половині своєї спини.

Нагадаємо у фіналі Кубка Америки національна команда Аргентини мінімально обіграла збірну Бразилії (1:0). Лідером команди переможців традиційно був Ліонель Мессі, який відзначився на турнірі 4-ма голами.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття