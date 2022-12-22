Форвард збірної Аргентини Хуліан Альварес вже у 22 став кумиром для земляків після перемоги на Мундіалі-2022.

Альварес привіз кубок світу в рідне місто Кальчін, щоб разом з земляками відсвяткувати тріумф. Вболівальники безперестанку фотографували зірку та кидали йому футболки, шалики, кепки. Хуліан цілував це все і кидав назад.

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Земляків переповнювала гордість за "павука". Вони висловлювали Хуліану неймовірну повагу, а футболіст неодноразово дякував їм за підтримку. Альварес разом з братами заспівав зі сцени чемпіонську пісню та розповів про здійснену мрію.

Альварес розпочав ЧС-2022 в статусі запасного форварда збірної Аргентини, але прорвався у стартовий склад і забив на турнірі 4 голи. У 2018-му Хуліан вже святкував у рідному місті перемогу в Копа Лібертадорес.

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