У невеликому селі Урібуру з населенням 1500 осіб з'явилося перше в Аргентині країні перехрестя Марадони та Мессі.

Аргентинське село Урібру, яке розташоване в провінції Ла-Пампа, перейменувало дві вулиці на честь Дієго Марадони та Ліонеля Мессі. Про це повідомляє TYC Sports.

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Рада Урібуру затвердила перейменування двох вулиць, які утворюють головне перехрестя села. Бульвар Гобернадора Нуньєса був названий на честь Марадони, а вулиця Бартоломе Мітре – на честь Мессі. Це – перше перехрестя у всій Аргентині, яке носить імена двох головних легенд місцевого футболу.

Урібуру – невелике містечко з населенням всього 1500 осіб, розташоване за півгодини їзди від Санта-Рози, столиці Ла-Пампи. Це сільськогосподарський і тваринницький район, і минулими вихідними під час фіналу ЧС-2022 місто відзначило 128-ту річницю свого заснування.

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