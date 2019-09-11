Аргентина знищила Мексику у спарингу завдяки хет-трику Лаутаро

Збірна Аргентини здобула переконливу перемогу над Мексикою у товариському матчі, який відбувся в Сан-Антоніо.

Товариський матч

Аргентина – Мексика – 4:0

Голи: Мартінес, 17, 22, 39, Паредес, 33 (п)

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Аргентина, яка продовжує обходитися без Ліонеля Мессі, який отримав дискваліфікацію за свої висловлювання під час минулого Копа Амеріка, не помітила спротиву Мексики.

Цікаво, що всі голи у звітному поєдинку були забиті ще до перерви. Справжнім героєм зустрічі став нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес, який оформив хет-трик. Ще один гол на свій рахунок записав Леандро Паредес, реалізувавши пенальті.

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