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Аргентина знищила Мексику у спарингу завдяки хет-трику Лаутаро

09:54 410 Читать на русском
Аргентина знищила Мексику у спарингу завдяки хет-трику Лаутаро
Лаутаро Мартінес / фото із соцмереж

Збірна Аргентини здобула переконливу перемогу над Мексикою у товариському матчі, який відбувся в Сан-Антоніо.

Товариські матчі
Аргентина
4
4 : 0
0
Мексика
05:00 11:09:2019
завершено
 

Товариський матч

Аргентина – Мексика – 4:0

Голи: Мартінес, 17, 22, 39, Паредес, 33 (п)

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Аргентина, яка продовжує обходитися без Ліонеля Мессі, який отримав дискваліфікацію за свої висловлювання під час минулого Копа Амеріка, не помітила спротиву Мексики.

Цікаво, що всі голи у звітному поєдинку були забиті ще до перерви. Справжнім героєм зустрічі став нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес, який оформив хет-трик. Ще один гол на свій рахунок записав Леандро Паредес, реалізувавши пенальті.

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