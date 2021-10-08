Відбір на ЧС-2022, Південна Америка, 10 тур

Парагвай – Аргентина – 0:0

Уругвай – Колумбія – 0:0

Еквадор – Болівія – 3:0

Голи: Естрада, 14, Е. Валенсія, 17, 19

Перу – Чилі – 2:0

Голи: Куева, 36, Пенья, 64

Аргентина на виїзді не змогла впоратися з Парагваєм, хоча матч був дуже насиченим. Суперники створили купу моментів, а Ді Марія примудрився не забити з кількох метрів, коли ворота захищав лише польовий гравець. Знайшлося місце і суддівським скандалам, оскільки в обох карних майданчиках були "підозрілі" дотики м'яча до рук. Бразилець Андерсон Даронко не наважився призначати пенальті на чиюсь користь.

Мессі зазнав атаки парагвайських мисливців на селфі – зірка був не в найкращому гуморі

Нулями завершився і центральний матч дня між Уругваєм та Колумбією. Підопічні Табареса зберегли місце в четвірці, а "кавові" йдуть на п'ятій сходинці, яка дарує місце в плей-офф.

Еквадор увірвався до трійки, розбивши в рідних стінах Болівію. "Банановим" вистачило 20 хвилин, щоб відвантажити три голи екс-форварду Шахтаря Марсело Морено і компанії. Натомість Чилі відверто провалюється – жалюгідні 7 очок і лише восьме місце. Цього разу команда Ласарте поступилася Перу, який посідає сьому сходинку та відірвався вже на 4 пункти.

Гол Раміреса перервав "суху" серію збірної Бразилії – форвард Динамо присвятив історичне досягнення батькові

Огляд матчу Парагвай – Аргентина: