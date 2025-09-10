У ніч на 10 вересня відбулися завершальні матчі кваліфікації ЧС-2026 у Південній Америці. Рахунки та огляд матчів дивіться на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Еквадор – Аргентина – 1:0

Гол: Валенсія, 45+13 (пен.)

Вилучення: Кайседо, 50 (друга жовта) – Отаменді, 31 (пряма червона)

Болівія – Бразилія – 1:0

Гол: Мігеліто, 45+4 (пен.)

Венесуела – Колумбія – 3:6

Голи: Сеговія, 3, Мартінес, 12, Рондон, 76 – Міна, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

Перу – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 78

Чилі – Уругвай – 0:0

Мессі ледь не побився після прощальної гри – відео конфлікту у підтрибунці

Аргентина програла Еквадору, однак уже давно гарантувала собі перше місце в таблиці. Єдиний гол забив Валенсія, реалізувавши пенальті на 45+13-й хвилині. Вилучення отримали Кайседо та Отаменді, що ще більше ускладнило гру команд.

Болівія переграла Бразилію. Переможний гол забив Мігеліто, за яким активно стежило Динамо. Провал бразильців завадив Венесуелі, де виступає колишній гравець Шахтаря Кевін Келсі, потрапити на Мундіаль, але болівійці, серед яких нинішній виконавець "гірників" Дієго Арройо, завдяки цьому результату вийшли у стики.

Венесуела поступилася Колумбії в шаленій перестрілці з 9 голами. Форвард Спортінга Луїс Суарес оформив покер і безжально розчавив надії "виноробів" на ЧС-2026.

Парагвай переміг Перу. Єдиний гол у матчі забив Галарса на 78-й хвилині, вирішивши долю зустрічі.

Чилі та Уругвай розійшлися миром. Обидві команди не змогли створити небезпечних моментів і знайти прорив у грі.

Після завершення відбору на вершині Аргентина з 38 очками, слідом Еквадор – 29. По 28 очок набрали Колумбія, Уругвай, Бразилія та Парагвай. Болівія фінішувала сьомою і зіграє у стикових матчах, тоді як Венесуела, Перу та Чилі залишилися поза Мундіалем.

Дубль Мессі у прощальному матчі, парад однакових перемог – визначилися основні учасники ЧС-2026 від Південної Америки