Після того, як Уругвай втратив очки в гостьовому матчі з Болівією (0:0) Аргентина достроково пробилася на ЧС-2026 – за кілька годин до початку матчу з Бразилією. Команда Ліонеля Мессі все ще може опуститися з першого місця таблиці, але вже точно не зможе посісти місце нижче шостого.

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Після 13 матчів Аргентина лідирує в турнірній таблиці з 28 очками, випереджаючи Еквадор на 6 балів. Бразилія йде третьою, Уругвай – четвертим, Парагвай – п'ятим, а Колумбія – шостою. Нагадаємо, що одразу 6 команд південноамериканського відбору отримають прямі путівки на чемпіонат світу. Сьома команда братиме участь у міжконтинентальному плей-офф. На даний момент сьому сходинку посідає Болівія.

Матч Аргентина – Бразилія розпочнеться в ніч із вівторка на середу. Початок зустрічі – о 02:00 за Києвом.