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Аргентина визначилася з тренером, який керуватиме командою у відборі на ЧС-2022

10:18 465 Читать на русском
Аргентина визначилася з тренером, який керуватиме командою у відборі на ЧС-2022
Ліонель Скалоні / фото із соцмереж

Федерація футболу Аргентини прийняла рішення залишити головного тренера збірної Ліонеля Скалоні на своїй посаді.

41-річний фахівець буде керувати збірною на відбірковому турнірі ЧС-2022 в Катарі, повідомляє прес-служба AFA.

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До слова, в серпні минулого року Скалоні був призначений виконувачем обов'язків головного тренера збірної Аргентини, а в листопаді був затверджений на посаді на постійній основі.

На Кубку Америки-2019 команда посіла третє місце, обігравши в матчі за бронзу збірну Чилі.

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Теги
Світ Аргентина Аргентина ЧС-2022 Ліонель Скалоні Ліонель Скалоні
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