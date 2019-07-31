Аргентина визначилася з тренером, який керуватиме командою у відборі на ЧС-2022

Федерація футболу Аргентини прийняла рішення залишити головного тренера збірної Ліонеля Скалоні на своїй посаді.

41-річний фахівець буде керувати збірною на відбірковому турнірі ЧС-2022 в Катарі, повідомляє прес-служба AFA.

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До слова, в серпні минулого року Скалоні був призначений виконувачем обов'язків головного тренера збірної Аргентини, а в листопаді був затверджений на посаді на постійній основі.

На Кубку Америки-2019 команда посіла третє місце, обігравши в матчі за бронзу збірну Чилі.

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