В Аргентині радість з приводу виходу "Альбіселесте" у фінал ЧС-2022 досягла свого апогею.

Збірна Аргентини вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі, і майже всі місцеві жителі вийшли на вулиці по всій країні, щоб відсвяткувати цю подію – від Санта-Фе до будинку Дієго Армандо Марадони на Вілья-Девото. Про це повідомляє TYC Sports.

Мессі після півфіналу ЧС віддав брудний подарунок сину Агуеро – реакція хлопця безцінна

Аргентинці танцюють та співають пісні на вулицях та відзначають перемогу над Хорватією у півфіналі. Тисячі вболівальників співають нову пісню під назвою "Хочу виграти третій [чемпіонат світу]".

У районі Буенос-Айреса Вілья-Девото, де жив Марадона, зібрався натовп, щоб присвятити вихід у фінал знаменитому володарю "руки бога". Нинішній власник будинку Марадони навіть відчинив двері та пропустив невеликі групи людей, щоб вони могли побачити місце, де кумир усієї нації та його родина жили у 1980-х роках.

"З якої планети ти прилетів?": світові ЗМІ шаленіють від Мессі – несподіване одкровення недавніх суперників на ЧС-2022