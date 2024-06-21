Копа Амеріка 2024, 1-й тур, група A

Аргентина – Канада – 2:0

Голи: Х. Альварес, 49, Лаутаро Мартінес, 88

Копа Амеріка розпочався із матчу чинних чемпіонів – Аргентини. Першим суперником Мессі і Ко стала Канада. Вже в дебюті матчу Ді Марія міг відкрити рахунок у зустрічі, але не переграв воротаря після виходу віч-на-віч – Канада майже всім складом пішла на розіграш кутового. Шанс мав і Мессі, але пробив повз стійку також після рандеву з воротарем (щоправда, позиція була менш зручною).

Скалоні виключив трьох гравців із заявки на Копа Амеріка-2024 – Мессі поїде на турнір

Канадці відповіли несильним ударом Б'юкенена після прострілу Девіса – Альфонсо ще й створив момент для Дейвіда. На перерву команди пішли з рахунком 0:0. А на початку другого тайму "альбіселесте" повели в рахунку. Це Мессі віддав геніальну розрізну передачу на Мак Аллістера, який випередив воротаря та проштрикнув м'яч на Хуліана Альвареса, а той забив у порожні ворота.

Альварес міг одразу оформити дубль, класно розібравшись у штрафному – воротар впорався. Мессі не реалізував чистий вихід віч-на-віч. Спочатку воротар відбив його удар, а коли Лео вже обіграв Крепо, на шляху м'яча у ворота вже став захисник. Ліонель знову вискочив на побачення з воротарем, і навіть перекинув його, але повз стійку. Пізніше Крепо виручив після виходу віч-на-віч з Лаутаро – воротар Канади точно може записати в актив цю гру. Але форвард Інтера все ж забив – Мессі віддав розрізну передачу, а Лаутаро в дотик покотив під голкіпером. 2:0 – заслужена перемога Аргентини.