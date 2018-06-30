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"Аргентина ще не заслуговує Сімеоне, а Роналду – справжня зірка". Марадона – про ікон сучасного футболу

19:27 1087 Читать на русском
"Аргентина ще не заслуговує Сімеоне, а Роналду – справжня зірка". Марадона – про ікон сучасного футболу
Дієго Марадона та зірки Прімери / Marca

Дієго Марадона поділився своєю думкою про головних дійових осіб іспанського чемпіонату Флорентіно Переса, Кріштіану Роналду, Дієго Сімеоне та лідера ПСЖ Неймара.

Про президента Реала Флорентіно Переса

"Флорентіно – найкращий футбольний функціонер на цей момент, без сумніву. Карл-Хайнц Румменігге з Баварії також заслуговує на повагу, однак він не має такого впливу. Я маю добрі стосунки з Пересом".

Про лідера Реала Кріштіану Роналду

"Буде Кріштіану продовжувати кар'єру в Реалі чи ні – це його справа, я не хочу вмішуватися. В нього є люди, які дадуть йому кращу пораду. Чи є він зіркою? Це дуже кумедне питання, відповідь очевидна. Жодних сумнівів – справжня зірка".

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Про зірку збірної Бразилії Неймара

"Неймар – феномен, однак йому все одно чогось не вистачає. Якщо він повністю відновиться від травми, ми ще побачимо найкращого Неймара в Росії.

Неймар повинен усвідомити, що в сьогоднішню еру, еру VAR, за пірнання на полі дають жовті картки. Він вже попався на цьому в матчі з Коста-Рікою, а тепер він повинен знайти інший спосіб, щоб зберегти свою прекрасність".

Про наставника Атлетіко Дієго Сімеоне

"Аргентина ще не заслужила Сімеоне. Національна збірна повинна почати змінюватися з самого низу, починати працювати з молодими футболістами.

Сімеоне досяг тієї вершини, коли йому не слід повертатися на попередню стадію розвитку. Збірній потрібно провести грунтовну роботу з молоддю, а Дієго цей етап у своїй кар'єрі вже пройшов", – розповів Дієго Марадона виданню Marca.

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