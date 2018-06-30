"Аргентина ще не заслуговує Сімеоне, а Роналду – справжня зірка". Марадона – про ікон сучасного футболу

Дієго Марадона поділився своєю думкою про головних дійових осіб іспанського чемпіонату Флорентіно Переса, Кріштіану Роналду, Дієго Сімеоне та лідера ПСЖ Неймара.

Про президента Реала Флорентіно Переса

"Флорентіно – найкращий футбольний функціонер на цей момент, без сумніву. Карл-Хайнц Румменігге з Баварії також заслуговує на повагу, однак він не має такого впливу. Я маю добрі стосунки з Пересом".

Про лідера Реала Кріштіану Роналду

"Буде Кріштіану продовжувати кар'єру в Реалі чи ні – це його справа, я не хочу вмішуватися. В нього є люди, які дадуть йому кращу пораду. Чи є він зіркою? Це дуже кумедне питання, відповідь очевидна. Жодних сумнівів – справжня зірка".

Марадона розповів, кого вважає найталановитішим футболістом в історії

Про зірку збірної Бразилії Неймара

"Неймар – феномен, однак йому все одно чогось не вистачає. Якщо він повністю відновиться від травми, ми ще побачимо найкращого Неймара в Росії.

Неймар повинен усвідомити, що в сьогоднішню еру, еру VAR, за пірнання на полі дають жовті картки. Він вже попався на цьому в матчі з Коста-Рікою, а тепер він повинен знайти інший спосіб, щоб зберегти свою прекрасність".

Про наставника Атлетіко Дієго Сімеоне

"Аргентина ще не заслужила Сімеоне. Національна збірна повинна почати змінюватися з самого низу, починати працювати з молодими футболістами.

Сімеоне досяг тієї вершини, коли йому не слід повертатися на попередню стадію розвитку. Збірній потрібно провести грунтовну роботу з молоддю, а Дієго цей етап у своїй кар'єрі вже пройшов", – розповів Дієго Марадона виданню Marca.

ФІФА припинила співпрацю з Марадоною через його поведінку