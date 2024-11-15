Кваліфікація до ЧС-2026, 10-й тур

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голи: Санабрія, 19, Альдерете, 47 – Мартінес Л., 11

Венесуела – Бразилія – 1:1

Голи: Сеговія, 46 – Рафінья, 43

Нереалізований пенальті: Вінісіус, 62 (Бразилія)

Вилучення: Гонсалес, 89 (Венесуела, червона картка)

Еквадор – Болівія – 4:0

Голи: Валенсія, 26 (п.), Плата, 28, 49, Мінда, 61

Вилучення: Сагредо Чавес, 24 (Болівія, червона картка)

Гвардіолу зацікавила можливість працювати зі збірною Бразилії

Аргентина несподівано поступилась Парагваю. Лаутаро Мартінес вже на 11-й хвилині вивів "альбіселесте" вперед (отримавши закидання за спини захисників влучно пробив у дальній кут) і, здавалось, перемога гостей лише питання часу. Однак Санабрія дуже скоро відновив статус-кво, божевільним голом у падінні через себе замкнувши передачу у воротарський.

Одразу по перерві Альдерете вивів парагвайців вперед – після навісу зі стандарту він головою змінив напрямок польоту м'яча в інший від голкіпера кут. Бодай відігратись Мессі і Ко так і не змогли. Як наслідок, Аргентина з 22-ма очками залишається на вершині турнірної таблиці, Парагвай з 16-ма пунктами шостий.

Не менш сенсаційним став результат протистояння між Венесуелою та Бразилією. Весь тайм команди не могли розпакувати ворота один одного, лише перед самою перервою Рафіньї вдався удар зі штрафного – м'яч від стійки влетів у сітку. Одразу після відпочинку господарі зрівняли – Сеговія зіграв на добиванні, поціливши під поперечину.

Згодом голкіпер венесуельців вийшов далеко з воріт і зачепив Вінісіуса – арбітр призначив пенальті. Сам постраждалий взявся виконувати вирок, але не зумів переграти опонента, а на добиванні був неточним. Бразилія набрала 17 очок і посідає третю сходинку у групі, Венесуела з 12-ма пунктами сьома.

У ще одному матчі Еквадор знищив Болівію. Проблеми у гостей розпочались в середині тайму, коли Сагредо Чавес заробив червону картку за гру рукою і привіз пенальті. Валенсія з позначки відкрив рахунок. За 2 хвилини Плата подвоїв перевагу господарів, а одразу по перерві оформив дубль. Мінда на екваторі другої сорокап'ятихвилинки добив суперника. Як наслідок, Еквадор набрав 16 очок і піднявся на п'яту сходинку, Болівія з 12-ма балами восьма.