Чемпіонат світу-2022, група С, 1-й тур

22 листопада, 12:00, м. Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Найбільш важливим і знаменитим футбольним фото 2010-х став кадр з Мессі, коли той зі скляними очима проходив повз Кубок світу. Після поразки Аргентини у фіналі ЧС-2014 здавалося, що Ліонель втратив останній шанс завоювати головний трофей у кар'єрі. Хоча йому було всього 27 років.

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ЧМ-2022 мав би стати лебединою піснею великого протистояння 2010-х між Роналду й Мессі. Louis Vuitton навіть зробила фото, де легенди сидять за шаховою дошкою – але ніхто й подумати не міг, що 35-річний Мессі знову отримає шанс забрати омріяний Кубок світу. Між тим, його збірна Аргентини вважається одним із головних фаворитів турніру у Катарі.

Після поразки в 2014-му "альбіселесте" програли два фінали Кубка Америки, а на ЧС-2018 команда безславно вилетіла на стадії 1/8 фіналу. В якийсь момент Мессі навіть оголосив про завершення кар'єри в збірній, змусивши країну благати про повернення. Щонайгірше, сам футбол Аргентини був важким для сприйняття, хоча з командою працювали імениті коучі (той же Хорхе Сампаолі).

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Ліонеля Скалоні після призначення на пост головного тренера у 2018-му ніхто серйозно не сприймав, адже це був його тренерський дебют. Все мало завершитись швидкою відставкою, однак історія зробила несподіваний поворот. Спочатку команда просто перестала ганьбитись, демонструючи якісно організований футбол і взявши бронзу Копа Америка-2019, а за наступні кілька років Аргентина перетворилась у супермашину!

Ви тільки уявіть собі – "альбіселесте" підійшли до ЧС-2022, маючи за плечима 36-матчеву безпрограшну серію! До абсолютного рекорду всіх часів (він належить Італії) не вистачає лише одного успішного поєдинку. При цьому 26 матчів завершились перемогами, серед яких тріумф на Копа Америка-2021 і розгром "Скуадри Адзурри" у Фіналіссімі-2022. Круто!

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Успіхи Аргентини ґрунтуються не на порожньому місці. По-перше, під керівництвом Ліонеля Скалоні збірна стала збалансованішою й менш залежною від Мессі. По-друге, у неї дуже крутий склад (хоча коли "альбіселесте" мали з цим проблеми?). По-третє, її лідери на ходу.

Ді Марія в 34 роки тягне на своєму горбу Юве, Альварес увійшов в основну обойму Ман Сіті, Отаменді прекрасно проявляє себе у Бенфіці, а Мессі взагалі розриває усі статистичні показники. Та і Лаутаро все такий же крутий. Не дивно, що букмекери поставили Аргентину на друге місце в списку фаворитів ЧС-2022, але для початку необхідно перемогти Саудівську Аравію.

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Перед стартом на ЧС-2022 у Ліонеля Скалоні виникали певні кадрові проблеми. Зокрема, замість Ніко Гонсалеса та Хоакіна Корреа в заявку довелося вносити Анхеля Корреа (Атлетіко) та Тьяго Алмаду (Велес Сарсфілд). Нині через пошкодження можуть не зіграти центрбек Крістіан Ромеро (Тоттенхем) та атакувальний хав Папу Гомес (Севілья). Мессі теж мав невеличкі проблеми, але журналісти запевняють – він готовий зіграти проти Аравії.

Довгий час ця збірна вважалася флагманською у арабському світі. У 1994 році вона навіть виходила в 1/8 фіналу, та і загалом Мундіалі без "орлів пустелі" не обходяться. Вони і досі залишаються вагомою силою у своєму регіоні, однак за останнє десятиліття сусіди з Катару різко вирвались уперед – взнаки далися шалені інвестиції.

Поки Катар розбудовував інфраструктуру, інвестував у спортивну науку і запрошував провідних футбольних фахівців усіх штибів, саудити продовжили сидіти на місці. Лише в 2022 році її Суспільний інвестиційний фонд погодився проінвестувати свої клуби на 2,3 млрд доларів США, але поки що головною інвестицією країни у футбол стало придбання Ньюкасла. Як наслідок, місцева збірна не прогресує.

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В Кубку Азії-2019 аравійці вилетіли в 1/8 фіналу, поступившись ненависному Катару, а на Кубку арабських націй-2021 вони не змогли вийти з групи. Відбір на ЧС-2022 команда пройшла досить впевнено, випередивши Японію, однак у десяти товариських матчах перед Мундіалем "орли пустелі" здобули всього дві перемоги. Словом, прориву на ЧС-2022 від Саудівської Аравії не чекають. Тим паче, в поєдинку проти Аргентини.

Зате цілком можна очікувати на черговий політичний скандал. Катар страшенно ворогує із сусідами – дійшло до того, що проти нього зібрали коаліцію арабських держав, встановивши політико-економічно блокаду. Пропагандистські машини працюють на повну, що виливається у тотальну ненависть.

Як наслідок, футболісти збірної Катару на Кубку Азії-2019 були закидані взуттям прямо на полі. Для ісламського світу це найбільший вияв ненависті – мовляв, ви не гідні навіть бруду під нашими ногами. Щоправда, це зробили фани ОАЕ, однак великого значення це не має (Емірати є союзниками саудитів). Цікаво, чи будуть чимось схожим відповідати катарські вболівальники?

Орієнтовні склади на матч Аргентина – Саудівська Аравія

Аргентина: Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ді Марія, Мартінес, Мессі

Саудівська Аравія: Аль-Уваїс – Аль-Ганам, Аль-Амрі, Аль-Булеахі, Аль-Шахрані – Аль-Наджей, Шарахілі, Аль-Фарадж – Аль-Давсарі, Аль-Брікан, Бахебрі

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Аргентина є безумовним фаворитом. Тут і говорити нічого. Тим не менш, чемпіонат світу залишається дуже важким турніром для будь-яких збірних – прекрасно проведений відбір для Мундіалей ще нічого не значить. От вчора всі очікували на ефектну звитягу Нідерландів, а по факту стався відскок за дуже невиразної гри.

Лише цей аргумент можна занести на користь збірної Саудівської Аравії. Дива на чемпіонатах світу трапляються, але логіка підказує ставити на перемогу "альбіселесте". Занадто вже велика різниця в класі команд. Занадто вже багато цей Мундіаль значить для аргентинців. Занадто вже слабенько виглядають саудити.

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