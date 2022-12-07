Мессі і де Пауль / ЕРА

Півзахисники Папу Гомес та Родріго де Пауль сьогодні тренувалися індивідуально, інформує Ole.

Гравець збірної Австралії не зіграв на ЧС-2022 ані хвилини і повернувся додому з футболкою Мессі

У екс-зірки Металіста травма щиколотки, а представник Атлетіко має проблеми з м'язами стегна. Якщо Гомес вважається гравцем ротації, то де Пауль повністю провів усі 4 матчі нинішнього Мундіалю. Тренерський штаб аргентинців сподівається, що гравці все ж встигнуть відновитися у найближчі дні.

Нагадаємо, в рамках 1/4 фіналу ЧС "альбіселесте" зійдуться зі збірною Нідерландів. Поєдинок розпочнеться 9 грудня о 21:00 за київським часом.

Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро