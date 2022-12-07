Аргентина ризикує втратити незамінного лідера і екс-зірку Металіста на 1/4 фіналу ЧС
Збірна Аргентини має певні кадрові занепокоєння перед новою стадією чемпіонату світу.
Півзахисники Папу Гомес та Родріго де Пауль сьогодні тренувалися індивідуально, інформує Ole.
Гравець збірної Австралії не зіграв на ЧС-2022 ані хвилини і повернувся додому з футболкою Мессі
У екс-зірки Металіста травма щиколотки, а представник Атлетіко має проблеми з м'язами стегна. Якщо Гомес вважається гравцем ротації, то де Пауль повністю провів усі 4 матчі нинішнього Мундіалю. Тренерський штаб аргентинців сподівається, що гравці все ж встигнуть відновитися у найближчі дні.
Нагадаємо, в рамках 1/4 фіналу ЧС "альбіселесте" зійдуться зі збірною Нідерландів. Поєдинок розпочнеться 9 грудня о 21:00 за київським часом.
Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро