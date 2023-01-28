Збірна Аргентини під керівництвом Хав'єра Маскерано не вийшла з групи на чемпіонаті Південної Америки серед команд U-20.

У четвертому турі групи А "альбіселесте" програли Колумбії. Єдиний гол був забитий на 75-й хвилині, його автором став Хуан Фуентес. Але головна "заслуга" у забитому м'ячі належить аргентинському кіперу Франко Еррері. Після удару з-за меж штрафного 19-річний воротар примудрився поміж ніг пропустити м'яч, який летів прямісінько в нього.

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У чотирьох матчах Аргентина здобула тільки одну перемогу при трьох поразках. Підопічні Хав'єра Маскерано посіли 4 місце групи А і не змогли вийти в плей-офф, пропустивши туди Бразилію, Колумбію і Парагвай. Ба більше, тепер команда втратила шанси пробитися на чемпіонат світу U-20 в Індонезії.

На чолі Аргентини U-20 Хав'єр Маскерано провів 7 офіційних матчів – 2 перемоги, 5 поразок. За словами 38-річного тренера, він розуміє, що навряд чи залишиться після таких результатів на своїй посаді.

"Я не думаю, що продовжу роботу, після такого тут немає про що говорити. Найкраще зараз – повернутися в Аргентину та заспокоїтися. Я дуже вдячний за надану мені можливість, але усвідомлюю, що зазнав невдачі. Я не зміг передати цим неймовірним хлопцям необхідної впевненості", – цитує колишнього капітана Барселони Infobae.