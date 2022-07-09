Аргентина презентувала форму, в якій гратиме на ЧС-2022
9 липня 13:00 - Читать на русском
"Альбіселесте" продемонстрували екіпірування, в якому виступатиме на Мундіалі в Катарі.
Аргентина не зрадила традиціям, підготувавши звичні блакитно-білі кольори, в яких гратиме на чемпіонаті світу-2022, повідомляє прес-служба Федерації.
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Футболка буде білого кольору з кількома блакитними смужками. Також на ній з'являться ледь помітні хвильки.
Зазначимо, що Мессі та Ко опинились у групі C, суперниками в якій стануть Польща, Мексика та Саудівська Аравія.
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