"Альбіселесте" продемонстрували екіпірування, в якому виступатиме на Мундіалі в Катарі.

Збірна Аргентини святкує перемогу в Фіналіссімі-2022 / фото з відкритих джерел

Аргентина не зрадила традиціям, підготувавши звичні блакитно-білі кольори, в яких гратиме на чемпіонаті світу-2022, повідомляє прес-служба Федерації.

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Футболка буде білого кольору з кількома блакитними смужками. Також на ній з'являться ледь помітні хвильки.

Зазначимо, що Мессі та Ко опинились у групі C, суперниками в якій стануть Польща, Мексика та Саудівська Аравія.

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