У вівторок, 19 листопада, Аргентина на Бомбонері зіграє в новій формі проти Перу. Ця зустріч відбудеться в рамках відбору до ЧС-2026. Як інформує Ole, новий дизайн форми був натхненний ретро-моделлю, яка використовувалася "альбіселесте" під час ЧС-1974. У такий спосіб Adidas вирішив відзначити 50-річний ювілей співпраці з аргентинською Федерацією футболу.

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До традиційного дизайну з блакитними та білими смугами було додано емблему з лаврами та трьома зірками, які символізують три перемоги Аргентини на чемпіонатах світу. Воротарська форма буде представлена в зеленому кольорі.

Повідомляється, що команда Ліонеля Скалоні проведе в цій формі лише одну гру, після чого повернеться до використання попередньої форми, яка була презентована в березні 2024 року.

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