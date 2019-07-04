toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аргентина поскаржилась у КОНМЕБОЛ на дії арбітра у матчі проти Бразилії

4 липня 09:58 421 Читать на русском
Аргентина поскаржилась у КОНМЕБОЛ на дії арбітра у матчі проти Бразилії
Роді Самбрано уникає засмучених гравців збірної Аргентини / Фото tocuz

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) ще помахає кулаками після "бійки" у півфіналі Копа Амеріка проти Бразилії (0:2).

 

AFA надіслала скаргу в КОНМЕБОЛ, підписану президентом федерації Клаудіо Тапіа, вказано на офіційному сайті організації.

Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка

В заяві наголошується на упередженості суддівських рішень Роді Самбрано, який обслуговував півфінальний поєдинок Копа Амеріка проти Бразилії.

Зокрема в аргентинській федерації скаржаться, що арбітр двічі проігнорував систему VAR, коли були підозри щодо можливості призначення пенальті у ворота бразильців.

Нагадаємо, перемога над Аргентиною подарувала "селесао" путівку в фінал турніру, в якому вони зустрінуться зі збірною Перу.

Фінали ЧС та Копа Амеріка, провал у вирішальних поєдинках – 9 "проклять" Мессі у складі збірної Аргентини

blog_ava
Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
09:28
1676
Теги
Світ Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Аргентина Аргентина Бразилія - Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
46
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук