Аргентина поскаржилась у КОНМЕБОЛ на дії арбітра у матчі проти Бразилії

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) ще помахає кулаками після "бійки" у півфіналі Копа Амеріка проти Бразилії (0:2).

AFA надіслала скаргу в КОНМЕБОЛ, підписану президентом федерації Клаудіо Тапіа, вказано на офіційному сайті організації.

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В заяві наголошується на упередженості суддівських рішень Роді Самбрано, який обслуговував півфінальний поєдинок Копа Амеріка проти Бразилії.

Зокрема в аргентинській федерації скаржаться, що арбітр двічі проігнорував систему VAR, коли були підозри щодо можливості призначення пенальті у ворота бразильців.

Нагадаємо, перемога над Аргентиною подарувала "селесао" путівку в фінал турніру, в якому вони зустрінуться зі збірною Перу.

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