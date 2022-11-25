"У перший день у нас був шок, але наступного дня ти встаєш і думаєш про наступну гру. Іншого вибору немає. Я завжди говорю, що треба бути готовим до моменту, коли ми отримуємо удар. Ось коли нам потрібна підтримка кожного. Я перший, хто був готовий до цього. Таке буває, це футбол. Можна програти матч – питання, як ти відреагуєш.

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Коли виходиш на перший матч чемпіонату світу, то відчуваєш хвилювання. Вам доводиться представляти таку команду, як Аргентина, яка відрізняється від багатьох збірних. У Лео все гаразд, як і у його товаришів по команді. Всі знають, що багато, як і раніше, залежить лише від нас. Я не знаю, звідки взялися чутки, що Мессі не тренувався вчора. З ним все добре і він потрібний нам як ніколи. Фізично він у порядку, на моральному рівні в нього також все добре. Жодних проблем.

Ми граємо у футбол з усією відповідальністю. За нами стоїть вся країна і той, хто виходить на поле, залишає там все до останньої краплі. Немає сумнівів, що ця команда завжди битиметься до останньої хвилини, щоб змінити ситуацію. Ми маємо показати, що перебуваємо у хорошій формі.

Мексика – дуже гарна команда. У нас дуже рівна група. Мексиканці мають дуже чіткі ігрові ідеї, це атакувальна команда з чудовим тренером. Але ми маємо свій стиль гри, і ми не повинні сумніватися в ньому. Так, можна отримати удар, подібний до того, що нам завдали днями, але нам ясно, що потрібно продовжувати у тому ж дусі і робити все те, що ми планували перед грою із Саудівською Аравією", — цитує Скалоні TyC Sports.

Нагадаємо, поєдинок з мексиканцями відбудеться у суботу, 26 листопада, о 21:00.

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