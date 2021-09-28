Мессі в обоймі: Аргентина оголосила заявку на жовтневі поєдинки відбору до ЧС-2022
Наставник "альбіселесте" Ліонель Скалоні вже визначився із обоймою виконавців, яких планує задіяти у прийдешніх матчах кваліфікації на Мундіаль.
У табір Аргентини на жовтневі зустрічі викликані 30 гравців, повідомляє прес-служба збірної.
Бразилія визначилась із заявкою на матчі відбору до ЧС-2022
Воротарі: Франко Армані, Хуан Муссо, Еміліано Мартінес, Естебан Андрада.
Захисники: Гонсало Монтіель, Науель Моліна, Хуан Фойт, Лукас Мартінес, Херман Песселья, Ніколас Отаменді, Крістіан Ромеро, Лісандро Мартінес, Ніколас Тальяфіко, Маркос Акунья.
Півзахисники: Леандро Паредес, Гідо Родрігес, Ніколас Домінгес, Джовані Ло Чельсо, Есекієль Паласіос, Родріго де Пауль, Папу Гомес, Ніколас Гонсалес, Анхель Ді Марія.
Нападники: Лукас Аларіо, Ліонель Мессі, Пауло Дибала, Лаутаро Мартінес, Хоакін Корреа, Анхель Корреа, Хуліан Альварес.
На "альбіселесте" очікують три матчі відбору до ЧС-2022 – з Парагваєм, Уругваєм та Перу 8, 11 і 15 жовтня відповідно.
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