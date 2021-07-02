Аргентина оголосила заявку на Олімпійські ігри
2 липня 10:45 - Читать на русском
Аргентинська футбольна асоціація (AFA) вже готується до наступного турніру.
Збірна Аргентини визначилась зі списком гравців, які захищатимуть честь країни на Олімпіаді-2020.
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На турніру вирушать 22 гравці. Зіркових імен у заявці немає, адже основна обойма футболістів зараз змагається на Копа Амеріка-2021. Нагадаємо, цьогоріч Олімпійські ігри відбудуться в Японії, старт 20 липня.
Чинним тріумфатором турніру залишається збірна Бразилії.
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