Аргентинська футбольна асоціація (AFA) вже готується до наступного турніру.

Збірна Аргентини визначилась зі списком гравців, які захищатимуть честь країни на Олімпіаді-2020.

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На турніру вирушать 22 гравці. Зіркових імен у заявці немає, адже основна обойма футболістів зараз змагається на Копа Амеріка-2021. Нагадаємо, цьогоріч Олімпійські ігри відбудуться в Японії, старт 20 липня.

Чинним тріумфатором турніру залишається збірна Бразилії.

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