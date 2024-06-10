Аргентина обіграла Еквадор перед Копа Амеріка – Ді Марія завершив вишукану атаку
Чинні чемпіони світу готуються підкорити Новий Світ на Копа Амеріка-2024.
Контрольний матч
Аргентина – Еквадор – 1:0
Гол: Ді Марія, 40
Ендрік вирвав перемогу для Бразилії на 90+6, відсвяткувавши гол в стилі Мессі – партнери Довбика відзначилися асистами
В рамках підготовки до Кубка Америки аргентинці обіграли Еквадор. Єдиний гол у матчі забив Ді Марія. Анхель завершив комбінацію з класним розрізним пасом Де Пауля та фірмовим підключенням до штрафного Ромеро.
Ді Марія вийшов на гру з капітанською пов'язкою, бо Мессі розпочав матч у запасі та з'явився вже в другому таймі. Лео аплодував після гола.
Аргентина стартує на Копа Амеріка 21 червня – о 3 ночі "альбіселестес" зіграють проти Канади. Турнір відбудеться в США, іншими суперниками Мессі по групі стали Перу та Чилі.