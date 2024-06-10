Контрольний матч

Аргентина – Еквадор – 1:0

Гол: Ді Марія, 40

Ендрік вирвав перемогу для Бразилії на 90+6, відсвяткувавши гол в стилі Мессі – партнери Довбика відзначилися асистами

В рамках підготовки до Кубка Америки аргентинці обіграли Еквадор. Єдиний гол у матчі забив Ді Марія. Анхель завершив комбінацію з класним розрізним пасом Де Пауля та фірмовим підключенням до штрафного Ромеро.

Ángel Di María has been doing this for a long time



Watch Argentina vs. Ecuador on Max or truTV pic.twitter.com/HfqHSI0Z4R — B/R Football (@brfootball) June 10, 2024

Ді Марія вийшов на гру з капітанською пов'язкою, бо Мессі розпочав матч у запасі та з'явився вже в другому таймі. Лео аплодував після гола.

Аргентина стартує на Копа Амеріка 21 червня – о 3 ночі "альбіселестес" зіграють проти Канади. Турнір відбудеться в США, іншими суперниками Мессі по групі стали Перу та Чилі.